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Общество

Крупный совхоз по разведению гусей и уток должен был появиться в Новоржевском районе

В 1930-е годы обсуждался проект строительства в Новоржевском районе крупного совхоза по разведению гусей и уток. Об этом свидетельствуют документы в адрес Ленинградской областной плановой комиссии – в этот период район входил в состав Ленинградской области. Их в своем телеграм-канале разместил Государственный архив Псковской области.

Организовать совхоз планировалось на «болотных массивах Лебединец и прилегающих к ним минеральных почвах». Общая площадь отведенного участка (вместе с реками и озерами) составляла около 9 000 га. «На этом массиве совхоз должен развернуть хозяйство с программой до конца пятилетки до 1 500 000 штук гусей, построить нужные помещения для гусей, селекционную базу, инкубатории», – сообщается в документе.

Была только одна проблема – отсутствие своей «энергетической базы». «В настоящее время город Новоржев не имеет своей электрической станции, а между тем гусиному совхозу потребуется электрическая энергия уже в марте месяце 1931 года», – уточняли авторы обращения.

Из материалов узнаем, что в район приезжал главный инженер Басов, командированный Облоткомхозом. Он предложил рассмотреть вариант подключения к строящейся станции в Острове. «Эту точку зрения Райисполком не разделяет по многим причинам, доложенным вам мною лично», – подчеркивалось председателем Райисполкома.

Между тем строительство станции ставилось в план на 1933 год и последующие годы. Руководители Новоржевского района просили эти сроки пересмотреть.

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