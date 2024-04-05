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Общество

Метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» проверили более 800 узлов учёта газа

Метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за первый квартал 2024 года выполнили проверки 835 узлов учёта газа промышленных потребителей и 26 узлов учёта газораспределительных станций Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» проверили более 800 узлов учета газа. Фото: ПАИ

По итогам проверок выявлено 14 нарушений в учёте природного газа, произведены доначисления более 72 тысяч кубических метров природного газа.

За 1 квартал 2024 года принято в эксплуатацию шесть новых и десять реконструированных узлов учёта газа, согласовано 20 проектов по учёту газа перспективным потребителям.

«Проверки метрологами узлов учёта газа потребителей позволяют вовремя выявлять случаи недостоверного учёта и несанкционированного отбора газа», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.

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