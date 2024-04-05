Более тонны кормов для животных не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области

16:06, 05 апреля 2024, ПАИ

Свыше тонны кормов для домашних животных не прошли ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в деревне Лобок Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Порядка 1,2 тонны готовой продукции для собак и кошек перевозилось из Белоруссии на территорию Российской Федерации.

Во время проверки документов было установлено, что отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на перемещаемый товар, подтверждающие его безопасность и происхождение.

Ввоз 1,2 тонны корма на таможенную территорию ЕАЭС был запрещён. Товар возвращен в Белоруссию.