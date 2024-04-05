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Общество

Более тонны кормов для животных не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области

Свыше тонны кормов для домашних животных не прошли ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в деревне Лобок Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Более тонны кормов для животных не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Порядка 1,2 тонны готовой продукции для собак и кошек перевозилось из Белоруссии на территорию Российской Федерации.

Во время проверки документов было установлено, что отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на перемещаемый товар, подтверждающие его безопасность и происхождение.

Ввоз 1,2 тонны корма на таможенную территорию ЕАЭС был запрещён. Товар возвращен в Белоруссию.

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