Украденное оружие и ножи изъяли у мужчины в Невельском районе
Незаконно хранившееся охотничье ружьё, патроны к нему и охотничьи ножи изъяли у 57-летнего мужчины в лесу у международного автомобильного пункта пропуска «Лобок» в Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Его удалось задержать сотрудникам МО МВД России «Невельский» во взаимодействии с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Установлено, что оружие, боеприпасы и ножи мужчина украл в Белоруссии. После этого он попытался скрыться в Псковской области.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мужчину привлекли под стражу, возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.
12 лет колонии получил мужчина, попытавшийся достать 33 кг наркотиков из автомобиля на парковке в Пскове