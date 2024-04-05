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Происшествия

Украденное оружие и ножи изъяли у мужчины в Невельском районе

Незаконно хранившееся охотничье ружьё, патроны к нему и охотничьи ножи изъяли у 57-летнего мужчины в лесу у международного автомобильного пункта пропуска «Лобок» в Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Украденное оружие и ножи изъяли у мужчины в Невельском районе. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Его удалось задержать сотрудникам МО МВД России «Невельский» во взаимодействии с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Установлено, что оружие, боеприпасы и ножи мужчина украл в Белоруссии. После этого он попытался скрыться в Псковской области.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Мужчину привлекли под стражу, возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.

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