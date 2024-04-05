Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе

15:55, 05 апреля 2024, ПАИ

Мужчина пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Невельском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Geely не справился с управлением и вылетел в кювет на 515-м километре трассы Е-95 в Невельском районе.

С различными травмами мужчину госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.