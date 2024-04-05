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Происшествия

Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе

Мужчина пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Невельском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель госпитализирован после опрокидывания автомобиля в Невельском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водитель автомобиля Geely не справился с управлением и вылетел в кювет на 515-м километре трассы Е-95 в Невельском районе.

С различными травмами мужчину госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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