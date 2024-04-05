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Общество

Российско-белорусский медицинский форум для студентов организуют в Псковской области

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о достижениях опорного вуза и новых образовательных проектах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ректор, в частности, сообщила, что университет по итогам первого квартала текущего года улучшил свои позиции в рейтинге вузов Северо-Западного федерального округа. Поднявшись сразу на 8 пунктов, ПсковГУ занял 9-е место. В итоговые таблицы по округу вошли более 30 вузов.

Наталья Ильина представила губернатору календарный план мероприятий. На базе молодежного историко-культурного центра «Истоки» вуз организует две смены, продолжит работу «Инженерная школа», в очередной раз пройдёт международный проект «Летний институт».

Особое внимание Михаил Ведерников и Наталья Ильина уделили мероприятиям, в которых активное участие принимают студенты образовательных учреждений Белоруссии. Вуз продолжает укреплять и развивать сотрудничество с ними по приоритетным научным направлениям. Например, получивший продолжение финансирования проект Министерства науки и высшего образования России «Без срока давности» будет реализовываться в этом году совместно с белорусскими вузами. Кроме того, для белорусских студентов подготовят программу научного туризма по Псковской области. Молодежь из Белоруссии станет участником второго форума студенческих СМИ.

Новым для региона мероприятием станет российско-белорусский медицинский форум, который состоится в Псковской области летом этого года. Студенты двух стран, занимающиеся по различным медицинским направлениям, смогут обменяться опытом и накопленными знаниями, а педагоги представят лучшие наработки образовательного процесса. Михаил Ведерников предложил привлечь к участию в форуме и специалистов Псковского перинатального центра.

В ходе встречи речь зашла и о подготовке столь востребованных в регионе медицинских кадров. В этом году ПсковГУ выпускает первый набор по направлению «Лечебное дело». Губернатор поручил проанализировать и представить данные о распределении и трудоустройстве медиков по итогам выпуска.

Кроме того, ректор доложила о готовности вуза к проведению финала Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, которая стартует сегодня. В ней примет участие более 300 старшеклассников со всей страны. Псковскую область на олимпиаде представит ученица 10-го класса великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Софья Динерштейн. На базе ПсковГУ пройдут два письменных тура и один устный. Для ребят и сопровождающих подготовлены культурные и образовательные мероприятия.

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