«Благовещенские встречи» пройдут в Пскове

16:51, 05 апреля 2024, ПАИ

«Благовещенские встречи» пройдут в Центре народного творчества в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

В вечёрке примет участие фольклорный ансамбль «Уграда», а также любители народных традиций. Участники встречи поговорят о традициях и обрядах на Благовещение в Псковской области, исполнят весенние песни и заклички. Кроме того, для гостей проведут мастер-класс по изготовлению благовещенских птичек.

Встреча состоится 11 апреля в 18:30. О стоимости мероприятия можно узнать в Центре народного творчества.

Ранее сообщалось, что уникальный концерт Красноярского ансамбля танца Сибири состоится в Пскове 8 апреля. Ансамблю в следующем году исполнится 65 лет. Коллектив смог побывать с концертами на всех континентах.