Скончался заслуженный строитель РФ Василий Гуськов

17:11, 05 апреля 2024, ПАИ

Скончался пскович, заслуженный строитель РФ Василий Александрович Гуськов. Об этом ПАИ сообщили его коллеги.

Василий Александрович Гуськов родился 5 августа 1951 года в селе Каменка Рязанской области. После службы в рядах ВМФ окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

С 1972 года работал в строительной области Псковской области. С 1980 года возглавлял ПМК-208. Под его руководством в Псковской области построены объекты промышленной, сельскохозяйственной и гражданской отраслей.

Прощание с Василием Александровичем состоится в субботу, 6 апреля, в 10:00 в храме Воскресения Христова на Орлецовском кладбище Пскова.