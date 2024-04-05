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Общество

Стартовал приём документов на присвоение звания «Почётный гражданин Порховского района»

Стартовал приём документов на присвоение звания «Почётный гражданин Порховского района», сообщает газета «Порховский вестник».

Выдвинуть кандидатуру может трудовой коллектив, общественная организация или любая другая группа людей.

Критерии отбора кандидатов, вопросы, касающиеся присвоения звания, можно задать по телефону 2-14-39 (управление делами администрации Порховского района). Кроме того, будет осуществляться очный прием в Порхове на проспекте Ленина, 14 (кабинет № 25).

Документы для присвоения звания «Почётный гражданин Порховского района» принимаются до 6 мая.

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