Уникальное издание рукописей Фёдора Тютчева получила в дар псковская библиотека

18:24, 05 апреля 2024, ПАИ

Уникальное издание рукописей Фёдора Тютчева получила в дар Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Издание «Фёдор Тютчев. Живое сознание права: факсимильное воспроизведение автографов Ф. И. Тютчева» с расшифровкой и переводом на русский язык было подготовлено к 220-летнему юбилею русского поэта и мыслителя в сотворческой и профессиональной работе фонда «Возрождение Тобольска» и Российской государственной библиотеки при финансовой поддержке Леонида Слуцкого.

Издание преподнёс председатель президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

В основе издания три автографа из личного архива Фёдора Тютчева, раскрывающие его деятельность как дипломата и патриота России: «Россия и Германия», «Ты ль это, Неман величавый...» и «Да, вы сдержали ваше слово…».

Публикация автографов сопровождается исследовательскими статьями, переводом с французского и расшифровками текстов.

Издание оформлено в виде трёхстворчатого складня, в котором, как реликвии, размещены факсимиле рукописей писателя.