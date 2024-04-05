В Острове прошло мероприятие в честь народного артиста Василия Меркурьева

18:48, 05 апреля 2024, ПАИ

В центре культуры «Юбилейный» в Острове прошло мероприятие в честь юбилея местного уроженца, народного артиста Василия Меркурьева. Об этом пишет районная газета «Островские новости».

На памятное мероприятие были приглашены учащиеся старших классов школ города, а также островичи. С приветственным словом перед зрителями выступила руководитель мемориального музея имени В. В. Меркурьева Людмила Ильичева, которая напомнила гостям о последнем визите актёра в родной город.

«Последний раз Василий Меркурьев посещал Остров в 1969 году, приехав в родной город на памятное мероприятие по случаю 25-летия со дня освобождения Острова от немецких захватчиков. Тот день примечателен и тем, что советскому актёру была вручена грамота о присвоении звания «Почётный гражданин города Острова», – проинформировала руководитель музея.

По её словам, музей имени Василия Меркурьева создан в 2008 году. В его экспозиции собраны уникальные материалы о жизни и творчестве актёра.

Она также напомнила, что в этом году исполняется ровно 40 лет с того момента, как улица Западная была переименована в улицу Меркурьева.

На встрече прозвучали музыкальные номера, с которыми выступили солисты центра культуры «Юбилейный». Они исполнили песни из известных советских фильмов с участием Василия Меркурьева, ставшие хитами: это «Лодочка» из кинофильма «Верные друзья» и «Пора в путь-дорогу» из «Небесного тихохода». Ну а кульминацией вечера стал показ фильма о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, «Летят журавли», в котором Василий Меркурьев сыграл одну из главных ролей.