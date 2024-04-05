Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Острове прошло мероприятие в честь народного артиста Василия Меркурьева

В центре культуры «Юбилейный» в Острове прошло мероприятие в честь юбилея местного уроженца, народного артиста Василия Меркурьева. Об этом пишет районная газета «Островские новости».

В Острове прошло мероприятие в честь народного артиста Василия Меркурьева. Фото: газета «Островские новости»

На памятное мероприятие были приглашены учащиеся старших классов школ города, а также островичи. С приветственным словом перед зрителями выступила руководитель мемориального музея имени В. В. Меркурьева Людмила Ильичева, которая напомнила гостям о последнем визите актёра в родной город.

«Последний раз Василий Меркурьев посещал Остров в 1969 году, приехав в родной город на памятное мероприятие по случаю 25-летия со дня освобождения Острова от немецких захватчиков. Тот день примечателен и тем, что советскому актёру была вручена грамота о присвоении звания «Почётный гражданин города Острова», – проинформировала руководитель музея.

По её словам, музей имени Василия Меркурьева создан в 2008 году. В его экспозиции собраны уникальные материалы о жизни и творчестве актёра.

Она также напомнила, что в этом году исполняется ровно 40 лет с того момента, как улица Западная была переименована в улицу Меркурьева.

На встрече прозвучали музыкальные номера, с которыми выступили солисты центра культуры «Юбилейный». Они исполнили песни из известных советских фильмов с участием Василия Меркурьева, ставшие хитами: это «Лодочка» из кинофильма «Верные друзья» и «Пора в путь-дорогу» из «Небесного тихохода». Ну а кульминацией вечера стал показ фильма о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, «Летят журавли», в котором Василий Меркурьев сыграл одну из главных ролей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2024

Три инвестпроекта одобрил наблюдательный совет «Моглино» под руководством псковского губернатора
05 апреля 2024

В Острове прошло мероприятие в честь народного артиста Василия Меркурьева
05 апреля 2024

Уникальное издание рукописей Фёдора Тютчева получила в дар псковская библиотека
05 апреля 2024

За помощью в ремонте хоккейной коробки в Порхове обратился местный житель к Александру Котову
05 апреля 2024

Псковичи стали амбассадорами международной премии «Мы вместе»
05 апреля 2024

Ветеран Великой Отечественной войны из Палкино отметила 95-летний юбилей
05 апреля 2024

Скончался заслуженный строитель РФ Василий Гуськов
05 апреля 2024

Финал Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию начался в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...