Попробовать себя в роли следователей смогли восьмиклассники Печорской гимназии
В преддверии празднования Дня работников следственных органов МВД России, который отмечается ежегодно 6 апреля, для учащихся МБОУ «Печорская гимназия» была организована экскурсия в МО МВД России «Печорский». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Целью данной экскурсии стало ознакомление с особенностями профессии следователя и дознавателя.
Детям показали работу следователя и эксперта на месте преступления. Им снимали отпечатки пальцев, сравнивали контрольные образцы, фиксировали и изымали следы преступления, формировали доказательную базу. Учащимся позволили примерить амуницию. Во время экскурсии учащиеся смогли задать вопросы экспертам.
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