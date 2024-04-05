Попробовать себя в роли следователей смогли восьмиклассники Печорской гимназии

19:34, 05 апреля 2024, ПАИ

В преддверии празднования Дня работников следственных органов МВД России, который отмечается ежегодно 6 апреля, для учащихся МБОУ «Печорская гимназия» была организована экскурсия в МО МВД России «Печорский». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Целью данной экскурсии стало ознакомление с особенностями профессии следователя и дознавателя.

Детям показали работу следователя и эксперта на месте преступления. Им снимали отпечатки пальцев, сравнивали контрольные образцы, фиксировали и изымали следы преступления, формировали доказательную базу. Учащимся позволили примерить амуницию. Во время экскурсии учащиеся смогли задать вопросы экспертам.