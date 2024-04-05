Псковичей приглашают принять участие во всероссийской акции «Библионочь-2024»

23:04, 05 апреля 2024, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова присоединится к всероссийской акции «Библионочь-2024» 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Читаем всей семьёй» станет темой мероприятия.

Гостей библиотеки ждёт игровая и образовательная программы, семейный квест, интерактивные площадки, настольные игры, лекции, мастер-классы и многое другое, сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт 20 апреля с 11:00 до 18:00.