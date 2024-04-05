Центр цифрового образования откроется в Опочке

23:45, 05 апреля 2024, ПАИ

В Опочке на базе индустриально-педагогического колледжа откроется центр цифрового образования «IT-куб». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Открытие запланировано в середине сентября этого года. В рамках подготовки к событию педагоги колледжа обсуждали роль цифры в жизни общества на I Всероссийском цифровом форуме.

29 марта в Санкт-Петербурге собрались руководители, педагоги и учащиеся центров цифрового образования детей из 70 городов России, чтобы систематизировать имеющиеся практики, выявить сильные направления и новые перспективы.

Опочку на форуме представляли исполняющая обязанности директора индустриально-педагогического колледжа Ирина Гайдовская, заместитель директора по производственной работе Екатерина Павлова и студентка 3-го «А» курса Ксения Стипук.

«Для нас эти три дня стали ярким незабываемым событием. В следующем учебном году центр цифрового образования начнёт работать и на базе колледжа. Поэтому мы получили прекрасную возможность повысить свой профессиональный уровень и познакомиться с новейшими цифровыми технологиями и решениями в сфере образования», – рассказала Ирина Гайдовская.

Она также сообщила, что участие в работе центра смогут принимать школьники и студенты муниципалитета от 7 до 18 лет в рамках дополнительного образования. «IT-куб» будет работать по нескольким направлениям: программирование роботов, программирование на Python, мобильная разработка, кибергигиена и работа с большими данными, основы алгоритмики и логики, администрирование. Федеральным оператором уже выделено более 20 млн рублей на закупку необходимого оборудования.