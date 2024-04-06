Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

12:58, 06 апреля 2024, ПАИ

Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Великих Луках и Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У дома на улице Котовского в Великих Луках инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль. За рулём находился нетрезвый 40-летний великолучанин. Кроме того, в Пыталовском районе был задержан 39-летний водитель «ВАЗ-2112». Он также находился в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе УМВД подчеркнули, что пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.