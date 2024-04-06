В Великих Луках росгвардейцы задержали пьяного водителя без прав

14:13, 06 апреля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали нетрезвого великолучанина, который управлял автомобилем без прав. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

5 апреля, около 20 часов на улице Первомайской в Великих Луках, находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы обратили внимание на автомашину, водитель которой совершал опасные маневры на проезжей части и нарушал правила дорожного движения.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили автомашину и задержали гражданина, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам ГИБДД.

