Акция «10 000 шагов к жизни» прошла на стадионе в Печорах

14:35, 06 апреля 2024, ПАИ

Акция «10 000 шагов к жизни», в которой приняли участие все желающие, прошла на открытом стадионе ФОКОТ в Печорах, сообщает газета "Печорская правда".

Акция направлена на повышение ежедневной двигательной активности и пропагандирует приверженность к ходьбе – самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения, отвечающему принципу «Здоровье для всех».

Девизом мероприятия в 2024 году стали слова «Здоровье для всех: справедливость и солидарность», а также флешмоб #ПередайСердце.

