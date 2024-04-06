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Общество

 Акция «10 000 шагов к жизни» прошла на стадионе в Печорах

Акция «10 000 шагов к жизни», в которой приняли участие все желающие, прошла на открытом стадионе ФОКОТ в Печорах, сообщает газета "Печорская правда".

Акция направлена на повышение ежедневной двигательной активности и пропагандирует приверженность к ходьбе – самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения, отвечающему принципу «Здоровье для всех».

Девизом мероприятия в 2024 году стали слова «Здоровье для всех: справедливость и солидарность», а также флешмоб #ПередайСердце.

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