В Псковской области заключили более 87% контрактов по национальным проектам

16:58, 06 апреля 2024, ПАИ

Более 87% контрактов по национальным проектам заключено в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на совещании по реализации нацпроектов в Псковской области

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За два месяца прирост контрактов составил 21% при этом почти 15% результат прошедшей недели.

«Коллеги прошу всех активизироваться и планово выполнять все поставленные задачи. Строительный сезон начался, дорожный сезон начался и времени на раскачку ни у кого нет»,- сказал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что мероприятия по нацпроектам в Псковской области в 2023 году реализованы с показателем более 99%.