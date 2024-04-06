В Псковской области заключили более 87% контрактов по национальным проектам
Более 87% контрактов по национальным проектам заключено в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на совещании по реализации нацпроектов в Псковской области
За два месяца прирост контрактов составил 21% при этом почти 15% результат прошедшей недели.
«Коллеги прошу всех активизироваться и планово выполнять все поставленные задачи. Строительный сезон начался, дорожный сезон начался и времени на раскачку ни у кого нет»,- сказал Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что мероприятия по нацпроектам в Псковской области в 2023 году реализованы с показателем более 99%.
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