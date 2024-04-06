Михаил Ведерников назвал недопустимым отсутствие контроля за работой подрядчиков

17:38, 06 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о необходимости контролировать работу подрядчиков, которые выполняют государственные контракты. Своё заявление он сделал на совещании по реализации нацпроектов в Псковской области.

Отдельно глава региона обратил внимание на то, что главы районов несут персональную ответственность за реализацию всех национальных проектов на своих территориях.

«Даже если вы не являетесь непосредственными заказчиками, вы должны контролировать. У вас должна быть полная включённость и полная погружённость. Если главы не будут погружаться, то, значит, им эти объекты не нужны. Будем либо сразу расторгать контракт и снимать деньги, либо делать выводы на будущее», – сказал Михаил Ведерников.

По его словам, ситуация, когда сотрудники проектного офиса выезжают на строительство объекта в районы, недопустима.

«Мы ответственность не перекладываем, но главы такие вещи [ошибки подрядчика. – Прим. ПАИ] обязаны видеть и информировать об этом. То же самое касается и взыскания неустойки с подрядчика. Если подрядчик работает в срок, всё делает чётко, то ему всегда должен быть максимально зелёный свет. Если есть замечания, то максимально жёсткими нужно быть с ними», — заключил глава региона.