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Происшествия

Ребёнок пострадал в ДТП на трассе в Себежском районе

Два автомобиля столкнулись на трассе М-9 Москва – Балтия. Пострадал ребёнок, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

ДТП произошло на 614-м километре трассы М-9 Москва – Балтия. «Фольксваген Поинтер» под управлением женщины столкнулся с автомобилем «Ситроен Спейс Турер», за рулём которого находился мужчины из Москвы.

В результате ДТП пострадал 11-летний мальчик. Госпитализация не потребовалась.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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