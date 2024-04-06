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Общество

Артисты Псковского драмтеатра снялись в сериале «Казачок»

Премьера сериала «Казачок», в котором снимались четверо артистов Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина, состоялась на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

В съёмках сериала «Казачок» приняли участие четверо артистов: Александр Овчаренко, Анатолий Кузьмин, Георгий Болонев и Александр Артемьев. Также на площадке работали гримёры театра Ирина Лаптева и Софья Романовская. Илона Гончар на этом проекте тоже была задействована как визажист.

Приключенческий молодёжный сериал «Казачок» рассказывает о мальчике Стёпе, который отправляется в путешествие в XVII век и становится свидетелем формирования народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Напомним, в августе съёмочная группа работала в Пскове. Кроме того, летом декорации к съёмкам многосерийного фильма начали строить и в кинодеревне в Новоржевском районе.

Сериал идёт по телеканалу ТНТ, а также доступен в онлайн-кинотеатре.

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Артисты Псковского драмтеатра снялись в сериале «Казачок»
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