Псковичей приглашают принять участие во всероссийской акции «10000 шагов к жизни»

19:17, 06 апреля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во всероссийской акции «10000 шагов к жизни», которая стартует 7 апреля, во Всемирный день здоровья. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту.

В этом году акция проходит под лозунгом «Здоровье для всех». Ежегодно к ней присоединяется более одного миллиона человек из всех регионов России, в том числе Псковская область.

Акция проходит с 2015 года.

«7 апреля традиционно призываем всех выйти на маршруты здоровья в парки, скверы, просто на городские улицы и сделать символические десять тысяч шагов в более здоровую, долгую и активную жизнь», – обратились организаторы.

10 000 шагов в день сегодня научно доказанная, обоснованная мера оптимального уровня физической активности человека для снижения рисков смертности и повышения продолжительности жизни, считают эксперты.