Псковичей приглашают принять участие во Всероссийской акции «Семейные традиции»

10:54, 27 марта 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Семейные традиции» пройдёт в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» с 29 марта по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Акция приурочена к Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Всем школьникам страны, в семье которых передаётся из поколения в поколение традиционная культура родного региона, предложат записать видеоролик в одной или нескольких номинациях на выбор: «Традиционный танец», «Традиционное пение», «Традиционная кухня», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционные ремёсла». Видеоролик нужно будет опубликовать в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Члены жюри выберут 50 самых интересных работ, которые опубликуют на сайте «Культурадляшкольников.РФ».

Акция создана для того, чтобы дети гордились культурой своей страны, нашли своё призвание и расширили кругозор.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления и Российским фондом культуры.