Эльфову чашу обнаружила жительница Новосокольнического района
Жительница Новосокольнического района обнаружила необычный гриб – саркосцифу. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».
«Наша подписчица Валентина Янес поделилась фото с первой тихой охоты», – пишет газета.
Саркосцифа алая – вид сумчатых грибов семейства саркосцифовые. Другое название – алая эльфова чаша, народное – бабушкины ушки.
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