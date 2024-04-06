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Общество

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фотографии опубликованы в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фотографии опубликованы в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фотографии опубликованы в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фотографии опубликованы в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фотографии опубликованы в телеграм-канале губернатора Псковской области
  • Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
    Фото: Фотографии опубликованы в телеграм-канале губернатора Псковской области

При исполнении воинского долга погибли младший сержант Александр Павлов, младший сержант Вячеслав Полозов, гвардии рядовой Игорь Волков, гвардии рядовой Николай Желтов, рядовой Артём Белявский, рядовой Денис Лисенков.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – подчеркнул губернатор.

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