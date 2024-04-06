Туман ожидается в Псковской области предстоящей ночью

22:01, 06 апреля 2024, ПАИ

В настоящее время и предстоящей ночью 7 апреля в Псковской области местами ожидается туман с видимостью до 500 метров. Об этом сообщает РСЧС.

Жителей региона призывают быть осторожными, особенно за рулём.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в регионе 7 апреля ночью составит от -1 до +4 градусов, днём термометры покажут от +11 до +16 градусов.