Семейный ансамбль себежан Зворыкиных награждён гран-при Всероссийского конкурса искусств

22:44, 06 апреля 2024, ПАИ

Семейный ансамбль себежан Зворыкиных награжден гран-при Всероссийского конкурса искусств «Центр талантов-2024», посвящённый году творческих семей и династий. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Зворыкины разделили гран-при с певческим ансамблем «Поющие васильки».

Особенностью конкурса 2024 становится тематическая направленность, объявленная в Год семьи.