Семейный ансамбль себежан Зворыкиных награждён гран-при Всероссийского конкурса искусств
Семейный ансамбль себежан Зворыкиных награжден гран-при Всероссийского конкурса искусств «Центр талантов-2024», посвящённый году творческих семей и династий. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Зворыкины разделили гран-при с певческим ансамблем «Поющие васильки».
Особенностью конкурса 2024 становится тематическая направленность, объявленная в Год семьи.
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06 апреля 2024
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