В Пскове представили рукопись об истории и архитектуре Псково-Печерского монастыря

23:45, 06 апреля 2024, ПАИ

Выставка, посвящённая деятельности архитектора-реставратора Михаила Семёнова, открылась в Пскове, пишет ТАСС.

В экспозиции представлены предметы, связанные с жизнью и профессиональной деятельностью Семёнова. В их числе художественные работы, которые давно не экспонировались, в том числе рукопись об истории Псково-Печерского монастыря. В оформлении постеров использованы редкие и мало кому известные фотографии Михаила Семёнова из его уникальной фототеки: фотофиксация состояния памятников псковской архитектуры и процесса их реставрации.