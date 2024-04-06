В Пскове представили рукопись об истории и архитектуре Псково-Печерского монастыря
Выставка, посвящённая деятельности архитектора-реставратора Михаила Семёнова, открылась в Пскове, пишет ТАСС.
В экспозиции представлены предметы, связанные с жизнью и профессиональной деятельностью Семёнова. В их числе художественные работы, которые давно не экспонировались, в том числе рукопись об истории Псково-Печерского монастыря. В оформлении постеров использованы редкие и мало кому известные фотографии Михаила Семёнова из его уникальной фототеки: фотофиксация состояния памятников псковской архитектуры и процесса их реставрации.
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