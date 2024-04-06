Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках

09:46, 07 апреля 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 2 апреля около 13 часов у дома на проспекте Гагарина инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Рено». Выяснилось, что управлял данной иномаркой 49-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.