Врач объяснила, почему важно пить воду в течение дня

10:19, 07 апреля 2024, ПАИ

В жаркое время года чувство голода и чувство жажды очень похожи, поэтому, чтобы не переедать, важно сначала попить и убедиться, что возникшее ощущение не связано с нехваткой жидкости, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Видновской клинической больницы Московской области Марию Калошину.

«Вода, к сожалению, похудеть не поможет. Только снижение количества потребляемых калорий за сутки на 10–15 процентов от исходного калоража – истина, которой придерживаются все врачи. А вот перепутать чувство голода и чувство жажды человек может! В жаркое время года эти чувства – голода и жажды – особенно созвучны. Поэтому прежде всего стоит попить», – подчеркнула Мария Калошина.

Человек, который регулярно пьёт воду в течение дня, реже испытывает чувство голода, отметила врач. При этом Мария Калошина заметила, что можно и нужно пить во время еды, так как это помогает пищеварению и ускоряет процесс насыщения.

Помимо этого, эксперт добавила, что человеку важно доверять своим ощущениям и пить столько, сколько хочется, а не считать количество выпитых литров.

«Воды нужно пить ровно столько, сколько хочется. Для этого в организме существует целая система, регулирующая потребление необходимого количества жидкости для организма. Во главе стоит головной мозг, точнее особый его отдел гипоталамус, в котором находится «центр жажды». Конечно, в жаркий сезон мы пьём больше воды, поскольку и теряем немало вместе с потом. Зимой же метаболизм немного замедляется, воды теряется меньше и жажду человек может испытывать слабее», – заключила эксперт.