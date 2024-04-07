Обучающий семинар для членов общественных наблюдательных комиссий прошёл в Пскове

12:23, 07 апреля 2024, ПАИ

Курсы повышения квалификации, которые провели ведущие преподаватели Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, впервые прошли в Пскове, сообщил ПАИ уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В соответствии с программой, утверждённой уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой город Псков посетила делегация научно-образовательного центра по правам человека университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Главная цель заключалась в проведении обучающего семинара «Актуальные вопросы деятельности общественных наблюдательных комиссий по защите прав лиц в местах принудительного содержания» для членов общественной наблюдательной комиссии Псковской области, сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в регионе, надзорных и правоохранительных структур. Участие в мероприятии вместе с членами ОНК и сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Псковской области приняли сотрудники уголовно-исполнительной системы области.

С приветствием к участникам семинара обратились уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, помощник начальника УФСИН России по Псковской области по соблюдению прав человека Вячеслав Иванов, прокурор по надзору за учреждениями ФСИН Константин Аброськин и заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Артём Алексеев.

Перед участниками семинара выступили преподаватели МГЮА им. О.Е. Кутафина с лекциями, а далее состоялся тренинг и последующая дискуссия с рассмотрением типовых ситуаций из сложившейся практики деятельности ОНК. Во время дискуссии обсуждались проблемные вопросы, возникающие при осуществлении проверок мест принудительного содержания.

Практическая часть семинара прошла на базе псковского следственного изолятора. Начальник учреждения Тимур Джалилов рассказал присутствующим об особенностях содержания разной категории лиц в СИЗО, имеющихся проблемных моментах, планах по дальнейшему совершенствованию материально-бытовых условий для граждан, попавших в условия лишения свободы.

Гости лично смогли ознакомиться с устройством помещений комнаты длительных и краткосрочных свиданий, учебного класса, храма, пищеблока, медицинской части, осмотрели камеры для женщин и несовершеннолетних, провели беседы с лицами, содержащимися в СИЗО-1.

Итоги подвели на совещании, на котором представители профессорско-преподавательского состава МГЮА им. Кутафина О.Е. отметили, что условия содержания в СИЗО соответствуют установленным нормам, в чем они лично убедились при обходе территории следственного изолятора. По завершении обучающего семинара руководитель НОЦ Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Игорь Дудко вручил всем участникам удостоверения о повышении квалификации.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов по завершении курсов повышения квалификации поблагодарил ведущих сотрудников Московского юридического Университета им. О.Е. Кутафина за интересный и полезный как теоретический, так и практический материал, с которым удалось вместе с коллегами познакомиться и принять активное участие в дискуссиях.

По итогам курсов каждый слушатель обновил свои знания по применению действующего законодательства, определяющего права лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, которые находятся в ведении ФСИН России и МВД России, а также Министерства здравоохранения России и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения.