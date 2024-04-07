Почти две тысячи подготовленных псковских дружинников оказывают содействие полиции в охране общественного порядка

13:02, 07 апреля 2024, ПАИ

Почти две тысячи подготовленных псковских дружинников оказывают содействие полиции в охране общественного порядка. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

«Когда появилась сама идея организации такой структуры в Псковской области у неё было немало критиков. Многие не верили, что в нашем регионе найдется достаточно добровольцев для выполнения таких сложных и ответственных задач, а я говорил найдется и был в этом уверен», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Во время многочисленных встреч в районах общение происходило с десятками активистов, которые просили дать им возможность помочь области и стране в это непростое время, рассказал губернатор.

«Мужчины и женщины, охотники, ветераны, волонтеры, просто неравнодушные люди, у нас очень многие ясно осознают угрозы, с которыми столкнулась наша страна и все хотят быть полезными. Люди просили дать им возможность участвовать в обеспечение безопасности населенных пунктов, обеспечение порядка на мероприятиях, участвовать в жизни региона», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что без предварительной подготовки, спецтехники, без грамотной организации, без согласования поддержки правоохранительных органов, это было бы невозможно, поэтому потребовалась «Дружина».

«И сегодня почти две тысячи подготовленных дружинников оказывают содействие полиции в охране общественного порядка и зачастую первыми оказываются на местах происшествия», – заключил Михаил Ведерников.