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Общество

Михаил Ведерников: Живя в приграничном регионе, мы все с вами дружинники

«Живя в приграничном регионе, по сути, мы все с вами дружинники: от мала до велика, мужчины и женщины», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

Скриншот видеообращения

«По разным причинам не все, кто хочет, могут заключить контракт и поехать в зону СВО, и далеко не каждый может быть дружинником. Не все подходят по складу характера, не все готовы нести службу в нерабочее время, но если вы чувствуете в себе силы и желание тоже встать в ряды общественных защитников, то вам всегда будут рады, всему обучат и всё покажут», – заявил Михаил Ведерников.

Только в этом году было уже почти 50 мероприятий по подготовке дружинников. Тренинги, семинары, мастер-классы, обучение, тренировки проводятся постоянно от оказания медицинской помощи до ориентирования на местности, владения противодроновыми ружьями с образовательными модулями по самым разным направлениям, рассказал губернатор Псковской области.

«От вас потребуется только свободное время, характер и желание приносить пользу людям. Некоторые такой выбор уже сделали, и если вы их встретите, если это кто-то из ваших знакомых, знайте, что этот человек достоин искреннего уважения. Спасибо всем неравнодушным жителям нашей области, кто уже вступил в «Дружину». В это непростое время вы делаете крайне важное дело и следуете завету Александра Невского: «Бейся там, где стоишь, будь русским», – заключил Михаил Ведерников.

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