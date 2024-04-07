Псковичей приглашают на службу в ЭКЦ УМВД России

16:42, 07 апреля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на службу в региональный экспертно-криминалистический центр УМВД на должность эксперта по направлению «биология», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В обязанности сотрудника входит исследование биологического материала, работа на специализированном оборудовании с использованием реактивов и обработка полученных данных.

Требования к кандидату: высшее образование по специальности «биология», «химия», годный по состоянию здоровья к исполнению служебных обязанностей, без судимостей, в возрасте до 40 лет. Приветствуется служба в армии.

Условия работы: с понедельника по четверг – с 8:30 до 18:15, в пятницу – с 8:30 до 17:00, обеденный перерыв – с 12:30 до 14:00. Включено медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение и льготное обеспечение детскими дошкольными учреждениями, а также аттестованная должность офицера.

Обращаться по телефонам (8 8112) 59-39-70, 59-39-66.