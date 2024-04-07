Переменчивая погода ожидается на Северо-Западе на следующей неделе

18:08, 07 апреля 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

На Северо-Западе по вине циклона время от времени пройдут небольшие осадки. Но вначале этот вихрь станет закачивать в регион тёплый воздух, и к среде на юге столбики термометров дотянутся до +17…+22 градусов, а оттепели пробьются даже в Заполярье. В последующие дни ожидается похолодание: на юге – до +6…+11 градусов, на севере – до 0…–5 градусов.

В Санкт-Петербурге пройдут небольшие дожди. К среде дневная температура повысится до +17…+20 градусов, а затем резко похолодает до +7…+10 градусов.