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Переменчивая погода ожидается на Северо-Западе на следующей неделе

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Переменчивая погода ожидается на Северо-Западе на следующей неделе. Фото: ПАИ

На Северо-Западе по вине циклона время от времени пройдут небольшие осадки. Но вначале этот вихрь станет закачивать в регион тёплый воздух, и к среде на юге столбики термометров дотянутся до +17…+22 градусов, а оттепели пробьются даже в Заполярье. В последующие дни ожидается похолодание: на юге – до +6…+11 градусов, на севере – до 0…–5 градусов.

В Санкт-Петербурге пройдут небольшие дожди. К среде дневная температура повысится до +17…+20 градусов, а затем резко похолодает до +7…+10 градусов.

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