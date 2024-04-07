Водитель пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Водитель BMW протаранил попутный автомобиль Skoda на пересечении улиц Коммунальной и Народной в Пскове. Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП пострадал водитель BMW. Бригада медицины катастроф оказывает пострадавшему помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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