Водитель пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове

18:44, 07 апреля 2024, ПАИ

Водитель BMW протаранил попутный автомобиль Skoda на пересечении улиц Коммунальной и Народной в Пскове. Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП пострадал водитель BMW. Бригада медицины катастроф оказывает пострадавшему помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.