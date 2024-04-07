Тело мужчины обнаружили у берега Псковского озера
Тело 56-летнего мужчины обнаружили в Псковском озере у деревни Приозерье в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие спасатели извлекли тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе.
На месте работали следователи СУ СК, спасатели областной службы и сотрудники полиции. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>