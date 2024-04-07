Тело мужчины обнаружили у берега Псковского озера

20:10, 07 апреля 2024, ПАИ

Тело 56-летнего мужчины обнаружили в Псковском озере у деревни Приозерье в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие спасатели извлекли тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе.

На месте работали следователи СУ СК, спасатели областной службы и сотрудники полиции. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются.