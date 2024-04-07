Центр паломничества при храме Воскресения Христова планируют создать в Куньинском районе

21:02, 07 апреля 2024, ПАИ

Центр паломничества при храме Воскресения Христова планируют создать в деревне Клин Куньинского района к 2025 году, сообщил глава района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева





Он отметил, что в пятницу прошло совещание под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, на котором обсуждалась подготовка мероприятий к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона.

«В настоящее время за счёт благотворителей на подлинном фундаменте дома семьи Белавиных возведено основное здание будущего дома-музея, ведётся строительство стилизованных надворных построек. Православный приход храма Воскресения Христова подал заявку на участие в конкурсе Фонда президентских грантов. В рамках проекта запланированы работы по созданию инфраструктуры подворья: обустройство дома-музея, стилизованные постройки, братский корпус с комнатами для паломников и трапезной, обустройство купели, а также благоустройство прилегающей территории», – написал Олег Лебедев.

Глава района отметил, что в ходе совещания Михаил Ведерников выразил готовность выделить средства из областного бюджета на ремонт дороги от Куньи до деревни Клин. По словам Олега Лебедева, это будет очень серьёзная помощь в реализации проекта.

«Создание центра паломничества – это не только сохранение исторической памяти и популяризация духовных ценностей, но и повышение туристической привлекательности Куньинского района», – заключил Олег Лебедев.