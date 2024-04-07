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Общество

Пропавшую великолучанку продолжают разыскивать в Псковской области

38-летнюю Марию Исаченкову, пропавшую в Великих Луках, продолжают разыскивать в Псковской области, сообщает поисковый отряд «След» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, ранее сообщалось, что женщину нашли живой.

«Непростой день не закончен, мы сообщаем о продолжении розыска Марии Исаченковой. После первого поста о розыске с её телефона поступило SMS-сообщение о том, что с ней всё в порядке, на основании чего мы уведомили о прекращении розыска. Однако после этого телефон сразу выключился, и с тех пор женщина ни с кем не выходит на связь. Проверено предполагаемое местонахождение Марии, однако там её нет. Поэтому розыск продолжается, нам по-прежнему важна любая полезная информация. Есть версия, что она может находиться в Невеле», – говорится в сообщении.

Пропавшая была одета в чёрную болоньевую куртку, джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Марии Исаченковой, просят обратиться по телефону 8-911-376-76-76.

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