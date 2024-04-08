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Общество

У пяти псковских семей появились именные деревья

У пяти псковских семей появились именные деревья. Их посадили сегодня, 8 апреля, у стен Псковского клинического перинатального центра. Накануне в медучреждении прошёл конкурс, с помощью которого удалось выбрать пятерых победителей. Об этом ПАИ сообщили в перинатальном центре.

Фото пресс-службы комитета по здравоохранению Псковской области

В результате именные деревья посадили члены семьи Дианы Лободиной, Натальи Гавриловой, Янины Орловой и Анны Дмитриевой.

Фото пресс-службы комитета по здравоохранению Псковской области

Акция приурочена к Всероссийскому дню беременных, который отмечался 7 апреля.

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