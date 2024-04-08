Публикуем график отключений электроэнергии в Гдовском районе

10:53, 08 апреля 2024, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Гдовском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Сегодня, 8 апреля, света не будет в деревне Сосно.

9 апреля с 9:00 до 15:00 будет отключено электроснабжение в домах № 1, 4 и 6а по улице Никитина, а также в музыкальной школе, Сбербанке, автовокзале, РОВД, «Пятерочке», котельной, здании вневедомственной охраны, здании «Псков-охраны», универмаге, в редакции газеты «Гдовская заря», в торговых рядах в Гдове, а также в деревнях Таборы, Кобылье Городище, Самолва, Замошье и Островцы.

10 апреля без электричества останутся жители деревнь Горско-Рогово, Островцы и Калихновщина.

Также 11 апреля электроснабжения частично не будет в деревне Первомайское, а также полностью в деревнях Загорье, Новая Зубовщина, Безьва, Носовка, Дуброшкино и Жеребятино.

Кроме того, 12 апреля свет отключат в доме № 40а по улице Никитина и в доме № 11 по улице Пограничной в Гдове.

В администрации отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.