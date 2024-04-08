Плановые отключения света пройдут в Локнянском районе с 8 по 12 апреля

10:48, 08 апреля 2024, ПАИ

Плановые отключения электроэнергии будут проведены в Локнянском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Сегодня, 8 апреля, до 17:00 отключен свет в деревнях Дроздово, Карелово, Плиски и Труфаново для чистки просеки.

По этой же причине 9 апреля с 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревне Федоровское.

10 апреля с 9:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревне Избоево.

Также с 8 до 12 апреля с 9:00 до 17:00 без света останутся жители деревни Юхово.

Кроме того, с 10 по 12 апреля с 9:00 до 17:00 для чисти просеки электроэнергию отключат в деревнях Малышево, Морозово, Копытово, Павлово, Ростислав и на улице Волкова в Локне.

«Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения», – пояснили в администрации.