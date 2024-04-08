«Псковпассажиравтотранс» запускает автобусный маршрут Псков - Санкт-Петербург

11:52, 08 апреля 2024, ПАИ

«Псковпассажиравтотранс» запускает автобусный маршрут Псков - Санкт-Петербург. Автобусы начнут ездить с 12 апреля трижды в неделю, сообщили ПАИ в автобусном парке.

Автобусы будут ходить три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Пскова автобус отправляется в 5:00 от улицы Рокоссовского на конечной остановке общественного транспорта. Из Санкт-Петербурга отправление в 19:30 от памятника Чернышевскому у станции метро «Парк Победы».

При необходимости возможен заезд в аэропорт Пулково. Узнать подробнее и забронировать билеты можно по номеру: 8(800)234-39-03.

Ранее сообщалось, что в апреле и мае «Ласточка» из Пскова в Петербург изменит маршрут и время в пути.