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Спорт

Стали известны финалисты чемпионата Псковской области по футзалу

Стали известны финалисты чемпионата Псковской области по футзалу, который пройдёт в Великих Луках с 12 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Стали известны финалисты чемпионата Псковской области по футзалу. Фото: Федерация футбола Псковской области

Финалисты определились в полуфинальном этапе, который прошёл в Пустошке, Острове и Псковском районе в качестве турниров. Две первые команды из четырёх получили путёвки на финальный этап чемпионата Псковской области.

В Пустошке первое место взяли хозяева турнира. Второе место заняла команда из Дедовичей, которая также отправляется в финал. Футболисты из Опочки заняли первое место на этапе в Острове. Второе место досталось хозяевам из Острова. В Псковском районе хозяева также стали победителями. Второе место на счету спортсменов из Печор.

Таким образом, в финале чемпионата Псковской области по футзалу за медали поборются команды из Пскова, Великих Лук, Псковского района, Пустошки, Дедовичей, Опочки, Острова и Печор.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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