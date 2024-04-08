Россельхознадзор вынес пять предостережений псковским сельхозпредприятиям в области качества зерна

17:08, 08 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора вынесли пять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна с начала 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ведомства по результатам проверки выявили 103 нарушения. В 35 случаях декларации о соответствии имели статус «Прекращен» и не подтверждали соответствие продукции обязательным требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», а в остальных 68 случаях – несоответствие целевого использования продукции, указанной в сопроводительных документах по идентификации зерна.

По фактам выявленных нарушений вынесли 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна.