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Псковские випы рассказали, кто учил их житейской мудрости

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассуждают о мудрости и рассказывают о тех, кто делился с ними житейским опытом.

Начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова:

– В моем жизненном утверждении огромную роль сыграла бабушка. Она всегда помогала в воспитании моей маме, потому что та много работала, у неё совершенно не хватало времени. Бабушка, родившая шестерых детей, была домохозяйкой. Однажды у неё сильно пошатнулось здоровье – её отправили к Охотскому морю на целый год. Бабушка рассказывала, что только одна мысль спасла её в этой командировке – надо вернуться, потому что дома дети. У неё была безусловная любовь к детям и внукам, и мы всегда были около неё. Она была аккумулятором любви. К каждому из нас бабушка находила свой подход, у каждого была своя тарелочка, а по утрам она будила нас блинчиками перед носом. Благодаря этой любви я поняла, что ребёнок в семье – это главное, в этом она была, безусловно, права. Бабушка всячески нас поддерживала, никогда не диктовала никаких условий, но мы всегда почему-то и кусты смороды убирали, и в огороде помогали. Это всегда очень мило и с любовью поощрялось, я никогда этого не забуду.

Военный комиссар Псковской области Сергей Судаков:

– Бабушка и мать с детства привили мне любовь к русской бане. Когда маленький был, не понимал, постоянно орал – жарко. А потом, когда повзрослел, понял, что это очень полезно, баня стала образом жизни. И это уже не просто помыться, сформировалась целая философия. Я всем советую ходить в баню, сейчас внукам прививаю это. Но с детьми нужно хитрость проявлять, заманивать приятными моментами, например, после парилки разрешить прыгнуть в бассейн. Сейчас дети поняли, что могут получить приятный бонус после бани, и предлагают сами сходить, а три-четыре года назад не хотели.

Главное – не должно быть диктатуры, всё должно быть добровольно, и тогда всё получится. К тому же научно доказано, что после бани человек лучше себя чувствует. Даже моя бабушка, которая прожила до 96 лет, до последнего ходила в баню.

Исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов:

– С детства дедушка заставлял меня читать. Причём заставлял читать не только книжки, но и разные исторические документы. Он всегда говорил, что нужно учиться не просто читать, а задавать вопросы к прочитанному тексту. Также он говорил, что важно учиться учить самого себя. Всё это воплотилось в том, что я стал доктором исторических наук, написал несколько книг.

Мне всегда в жизни помогали советы деда и с точки зрения анализа текста, и с точки зрения возможности учить других. А своим детям я передаю мудрость, что никогда не поздно учиться, никогда не стыдно учиться, что во время учёбы всегда будут появляться прекрасные идеи.

И. о. директора центра «Призма» Марина Чернова:

– Я была достаточно послушным ребёнком, но подростковый период у меня был бурный. Маме пришлось потрудиться, чтобы найти со мной общий язык, я не хотела слушаться.

В своё время мама советовала мне выбрать определённую профессию, но я не прислушалась, у меня были другие приоритеты, я считала, что могу реализовать себя в другой сфере. Сейчас жалею, что не выбрала ту специальность, о которой говорила мама. Я думаю, что она была бы мне ближе, наверное, я бы реализовалась там больше. Когда моя дочь оканчивала школу и выбирала специальность, я тоже ей советовала определённые вузы, понимая её психологию, склонности, интересы, черты характера, которые помогли бы ей реализоваться в профессии. Но она тоже выбрала совершенно другую специальность. Что получится дальше – не знаю, практика покажет. Но я считаю, что детям нужно прислушиваться к родителям или хотя бы хорошо обдумывать то, что они говорят.

Руководитель службы семейного консультирования ПсковГУ «Содействие» Екатерина Ковалевская:

– Для мамы всегда было важно хорошо учиться. В этом я ей благодарна, потому что из-за того, что она этого очень настойчиво требовала, я стала кандидатом наук, практикующим психоаналитиком. Это позволило мне намного глубже видеть, что происходит в жизни.

Такое же послание я пытаюсь передать своему ребёнку, но делаю это не через директивные меры, не через формирование обид, а с помощью объяснения, почему это нужно. И от себя я хочу передать ему мысль, что, что бы ни происходило в жизни, у всего есть причина, ничего не бывает случайно, и можно решить абсолютно любую ситуацию. Я стараюсь выстраивать с ним отношения на основе диалога буквально с младенческого возраста. Мне говорили, что он ничего не понимает, но я не слушала. Я считаю, что он поймёт то, что надо. И действительно, он всё усваивает. С любым ребёнком можно договориться и объяснить ему всё, если подходить с любовью, уважением и пониманием.

Представитель Ночной хоккейной лиги в Псковской области Владимир Фандуберин:

– Родители всегда учили: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Они воспитывали так, что надо быть аккуратнее, ко всему подходить тщательно, всё взвешивать, а потом уже делать. Не помню такого, чтобы мама говорила что-то сделать, а я не выполнял. Я быстро повзрослел и стал самостоятельным. К советам бабушки, наоборот, не прислушивался: когда заставляли сажать грядки, я отвечал, что буду работать, когда вырасту, и картошку буду покупать, а не сажать.

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