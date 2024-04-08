Спортсмены Псковской области стали призёрами открытого областного турнира по кикбоксингу

14:06, 08 апреля 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами открытого областного турнира по К-1, посвящённого памяти жителя Новоржева Александра Степанова, погибшего в зоне специальной военной операции. Соревнования прошли в Новоржевском Доме детского творчества 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в газете «Земля новоржевская».

В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет из Пыталово, Печор, Пскова, Новоржева, Тверской области и Новополоцка.

Первое место общекомандного зачёта досталось гостям из Белоруссии – клубу «Олимп». На втором месте расположились спортсмены новоржевского клуба «Версус». Бронза на счету бойцов печорского клуба «Патриот». Также кубки в номинациях «За волю к победе» и «Лучший боец» завоевали кикбоксёры из Пыталово, Печор и Новополоцка.

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