30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов

15:18, 08 апреля 2024, ПАИ

30 лет назад, 8 апреля 1994 года, Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Созданию первого в истории региона законодательного органа предшествовал глобальный политический кризис, который привёл к ликвидации представительных органов государственной власти России.

Указом Президента № 1400 от 21 сентября 1993 года была прекращена деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов и одновременно назначены выборы в Государственную Думу. Менее чем через три недели Указ № 1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации» остановил работу районных, городских, поселковых и сельских Советов народных депутатов. Полномочия областных Советов по выполнению исполнительно-распорядительных функций передали администрациям регионов, а исполнительная власть многих субъектов в свою очередь приняла решение о прекращении деятельности представительных органов.

В Псковской области ситуация была иной – представительный орган не самораспустился, сохранил кворум и приступил к работе над новой нормативной базой. Совместным распоряжением главы администрации области Владислава Туманова и председателя областного Совета Виталия Пушкарёва на паритетных началах была создана комиссия в составе 14 человек, которая занялась подготовкой к первым выборам. Новый законодательный орган региона назвали Псковским областным Собранием депутатов.

«8 апреля 1994 года состоялась первая организационная сессия. Глава администрации области Туманов Владислав Николаевич поздравил депутатов с избранием в Собрание и призвал, чтобы они сделали всё необходимое для восстановления и укрепления демократических принципов управления, уделив особое внимание экономическим проблемам, пополнению бюджета и т. д. Помню, он сказал, почти дословно, что, мол, только при взаимодействии представительной и исполнительной ветвей власти мы сможем выполнить всё, что обещали на выборах нашим избирателям», – вспоминал позднее в своей книге о первой сессии первый председатель Собрания депутатов Юрий Шматов.

Депутаты первого созыва областного Собрания практически с нуля создали законодательство Псковской области, разработали и приняли основополагающие нормативные правовые акты, ставшие отправной точкой для формирования региональной системы органов власти, развития экономики области, совершенствования системы социальной поддержки населения.

«Менялась экономическая ситуация, проходили реформы, совершенствовалось избирательное законодательство, выстраивались отношения между ветвями власти и её разными уровнями. Не всегда взаимодействие было гладким, порой именно острые, даже конфликтные ситуации помогали в дальнейшем принимать более точные, продуманные, ответственные решения. Но, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что Псковское областное Собрание прошло все этапы становления, все выпавшие испытания достойно – и в эпоху экономических перемен, и во времена масштабных федеральных реформ, и в период пандемии, и сейчас, когда, по сути, меняется глобальное мироустройство. Основы, заложенные десятилетия назад, стали надёжным фундаментом нашего современного общества», – оценил 30-летний этап развития законодательного органа спикер действующего седьмого созыва Александр Котов.

За 30-летний период четырежды менялся численный состав депутатского корпуса и принцип его формирования. Первый созыв состоял из 21 депутата-одномандатника, в третьем – выборы впервые прошли по смешанной системе, появились депутаты, избранные по партийным спискам, а общее число увеличилось до 33. С четвёртого по шестой созыв псковичи выбирали 44 депутата, половину – по округам, половину – по спискам партий. В действующем седьмом созыве, избранном в сентябре 2021 года, 26 депутатов, 13 из которых избраны в округах. Срок полномочий созыва составляет пять лет.