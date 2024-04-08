Великолучанин выступает на первенстве России по боксу

15:26, 08 апреля 2024, ПАИ

Великолучанин Кирилл Коршаков выступает на первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет. Состязания проходят в Тверской области с 6 по 14 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсмена Юрий Фёдоров.

Кирилл Коршаков выступает в весовой категории до 70 килограммов. В этой группе за награды бьются 23 спортсмена из Югры, Чечни, Запорожья, Дагестана, Ингушетии и Камчатки, а также Тверской, Московской и Иркутской областей.

Завтра, 9 апреля Кирилл Коршаков проведёт бой против кандидата в мастера спорта из Ингушетии Бузуртанова Магомеда.

«Настроены только побеждать. Будем бороться и стараться выигрывать. Настрой у нас боевой, и мы готовы идти до конца. Такая была проделана большая работа за год. Надо её показывать на первенстве России», – отметил тренер Юрий Фёдоров.

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