Пятиклассник из Острова получил 311 пятёрок и победил в акции «Губернаторский дневник»

16:27, 08 апреля 2024, ПАИ

Пятиклассник Алихан Ибрагимов из Островской гимназии стал победителем в акции «Губернаторский дневник» за осенние месяцы. Он заработал 311 пятерок. Алихан участвует в акции в первый раз, и сразу ему улыбнулась удача. Хотя такая формулировка не совсем правильная, ведь все отличные оценки ставят в школе не просто так, а за знания и активную работу.

О «Губернаторском дневнике» мальчик узнал от мамы и сразу согласился поучаствовать: все школьные года Алихан учится только на пятерки и является круглым отличником.

Вместе с Алиханом в классе учится еще 20 учеников, среди них есть и отличники, но никто из них не рискнул участвовать в конкурсе. Узнав о победе Алихана, ребята поздравили и поддержали его.

Быть отличником – ежедневный непростой труд. На подготовку домашних заданий у пятиклассника уходит от двух до трех часов. Разобраться в сложных или непонятных вопросах чаще всего ему помогает бабушка, хотя основную работу все равно приходится делать самому.

Любознательность, прилежание и ответственность приносят свои плоды: одна-две пятерки в день – это обычный результат, а бывает, что в дневнике отличника появляется и пять пятерок в день.

«Мне хочется получать хорошие результаты и знания», – говорит мальчик, объясняя, почему он стремится быть отличником.

Из школьных предметов Алихан больше всего любит математику, что не удивительно: его мама – учитель математики, а бабушка в прошлом преподавала этот предмет. Математические олимпиады дают возможность проверить свои силы и знания. Недавно в математическом конкурсе «Кенгуру» он занял четвертое место в регионе.

Также в почете у пятиклассника технология, изо, история и биология.

Алихан активно участвует в общественной жизни класса и школы. Например, на районном конкурсе чтецов за стихотворение Александра Пушкина «Бесы» получил 1-е место. Дважды участвовал в историко-культурном форуме «Истоки». В региональном конкурсе «Мое семейное дерево» в номинации «Наша династия» занял второе место с рассказом о своей семье военных и педагогов. И это не все конкурсы и активности, в которых участвовал пятиклассник.

Конечно, жизнь мальчика-подростка – это не только учебники, тетрадки, школа и библиотека. В свободное время он любит собирать конструктор «Лего», любит рисовать. В этом учебном году он даже записался в кружок рисования. Остается время и на футбол с друзьями, и на чтение. Сейчас школьник с интересом погрузился в истории про Гарри Поттера, дочитывает пятую книгу.

Несмотря на юный возраст, Алихан уже задумывается о будущей профессии.

«Если честно, я хотел бы быть учителем математики или начальной школы. Мне нравится математика, у меня и мама математик, и бабушка математик», – отмечает школьник.

Но это не единственная траектория, по которой готов идти островский школьник.

«Еще я хотел бы стать астрономом, так как я увлекаюсь астрономией. Читаю книжки про звезды, планеты, оптику. Хотел бы изучать космос», – признается Алихан.

Пятиклассник рад своей победе в акции и предстоящей встрече с губернатором. Ребятам, которые очень старались, но не победили, Алихан Ибрагимов желает удачи и успеха в следующий раз.

«Ничего страшного, что в первый или второй раз не получилось. В следующий раз повезет. Надо быть активным, не ждать, что учитель тебя спросит. Надо что-то самому готовить, чтобы тебя спросили, поднимать руку», – рекомендует пятиклассник.

Важную роль акции «Губернаторский дневник» в поддержании интереса псковских школьников к учёбе отметила региональный управляющий «Альфа-банком» по Псковской области Ирина Баранова.

Она отметила, что «Губернаторский дневник» поддерживает умных, талантливых и целеустремлённых детей. Ярким показателем их заинтересованности и значимости проекта является большой отклик школьников.

«Учёба – это прежде всего труд, это ежедневная работа. Да, она кажется рутинной, иногда скучной, но каждый день такой работы приближает к достижению больших успехов. Для примера можно взять спорт, у него и учёбы много общего: нельзя бросать на полпути, если что-то идёт не так, надо стремиться к результату, идти к своей цели, несмотря на трудности! И мы, взрослые, должны быть примером для детей», – подчеркнула Ирина Баранова.

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